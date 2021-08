Lombardia: Galli, maggior parte dei musei aperti a Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono numerosi i musei aperti a Ferragosto in Lombardia. L'assessore regionale alla Cultura, Stefano Bruno Galli, invita lombardi e turisti a visitarli. "La stragrande maggioranza dei 600 musei lombardi - ha evidenziato l'assessore - saranno aperti. Le principali sedi museali, ben conosciute al pubblico per importanza ed opere presenti, saranno pronte ad accogliere nuovi visitatori e appassionati estimatori"."Il mio personale invito - ha detto ancora Galli - è rivolto ai turisti che hanno scelto la Lombardia per trascorrere le loro vacanze estive e, anche, ai cittadini lombardi che vogliono concedersi qualche ora per apprezzare le bellezze che custodiamo nei nostri presidi culturali che il mondo ci invidia". (Com)