India: Rahul Gandi contesta Twitter dopo sospensione account, “piattaforma di parte”

- Rahul Gandi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), ha messo in dubbio la neutralità di Twitter dopo la sospensione del suo account e di quelli di altri esponenti del principale partito di opposizione in India. In un video pubblicato su YouTube Gandhi ha definito Twitter “una piattaforma di parte” che sta interferendo nel processo politico. “Questo non è un attacco a Rahul Gandhi (…) Questo è un attacco alla struttura democratica del Paese”, ha dichiarato. Il politico, seguito da 19,5 milioni di utenti, ha detto che Twitter sta negando loro “il diritto a un’opinione”. “La democrazia è sotto attacco, non ci è permesso parlare in parlamento, i media sono controllati e ho pensato che ci fosse uno spiraglio di luce in cui avremmo potuto mettere ciò che pensavamo su Twitter”, ha aggiunto il deputato. (segue) (Inn)