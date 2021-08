India: Rahul Gandi contesta Twitter dopo sospensione account, “piattaforma di parte” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli account di Gandhi e di altri esponenti del Congresso sono stati sospesi dopo la condivisione di una fotografia della famiglia di una bambina di nove anni vittima di stupro. L’immagine è stata pubblicata da Rahul Gandhi dopo il suo incontro della scorsa settimana con la famiglia della bambina. Oltre al suo, tra i profili temporaneamente bloccati ci sono quelli di K. C. Venugopal, Randeep Singh Surjewala, Ajay Maken, Sushmita Dev, Randeep Surjewala e Manickam Tagore. Il social network ha assicurato di aver agito in modo imparziale dopo essere stato allertato dalla Commissione nazionale per la protezione dei diritti dell’infanzia (Ncpcr) che la pubblicazione della foto rivelava l’identità di una presunta vittima di violenza sessuale e dei suoi genitori. (segue) (Inn)