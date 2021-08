India: Rahul Gandi contesta Twitter dopo sospensione account, “piattaforma di parte” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi il governo indiano ha contestato duramente la condotta di Twitter. Dopo i disordini del 26 gennaio a Nuova Delhi, quando la marcia dei trattori organizzata dagli agricoltori in protesta contro tre leggi di riforma del commercio agricolo è degenerata in violenza, la polizia ha sostenuto che un documento condiviso sul social network avrebbe contribuito a scatenare il caos. L’esecutivo ha poi inviato a Twitter una lista di centinaia di profili da bloccare, richiesta alla quale la società ha ottemperato solo in parte. Il 25 febbraio il governo ha pubblicato un nuovo regolamento per i media digitali, chiamato Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, con l’entrata in vigore per gli intermediari “significativi” fissata a tre mesi di distanza, il 25 giugno. (segue) (Inn)