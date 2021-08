India: Rahul Gandi contesta Twitter dopo sospensione account, “piattaforma di parte” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elementi salienti sono l’obbligo per tutti di istituire un meccanismo di riparazione e risoluzione in risposta ai reclami degli utenti o delle vittime e una serie di obblighi aggiuntivi per gli “intermediari di social media significativi” per numero di utenti. In particolare, questi ultimi sono obbligati a identificare il primo autore di informazioni di interesse giudiziario e a rimuovere le informazioni illegali su ordine delle autorità. Inoltre, gli editori di notizie sui media digitali devono rispettare le stesse norme che valgono per il resto della stampa. Frutto di consultazioni tra il ministero dell’Elettronica e delle tecnologie informatiche e il ministero dell’Informazione e del broadcasting, il regolamento riguarda social network, media digitali e piattaforme Ott, sostituisce quello del 2011 e si inquadra nella legge Information Technology Act del 2000 (Sezione 87-2). (segue) (Inn)