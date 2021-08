Milano: Mulè (FI), affermazioni di Conte su povertà minorile prive di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non per polemica, nonostante dal balcone di Palazzo Chigi fosse stata sbandierata 'l'abolizione della povertà', ma per spirito di verità: le affermazioni dell'ex premier Giuseppe Conte nella lettera odierna al Corriere della Sera sul tasso di povertà minorile a Milano sono prive di fondamento" Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia. "Non è statisticamente possibile che ci siano '200 mila bambini che vivono in povertà nella metropoli' quando i dati Istat, Save the Children e Caritas ci dicono che sono circa 20 mila a vivere in una condizione di 'povertà relativa'. Dato significativo, accentuato sensibilmente dall'emergenza Covid nel 2020, che ovviamente merita di essere affrontato con serietà e immediatezza attraverso politiche attive a favore di famiglie, donne e maternità. Ma raccontare Milano come fosse una città di un Paese del terzo mondo per fini di campagna elettorale - continua Mulè - persegue la solita strategia comunicativa populista che paga nell'immediato in termini di voti e si spegne nel medio-lungo periodo all'emergere dei risultati delle politiche attuate. La stessa strategia comunicativa delle conferenze stampa in ritardo e a reti unificate appannate ora dalla sobrietà di un governo che non cerca la ribalta ma solo risultati concreti nella campagna vaccinale, la stessa strategia che fa dire all'ex premier di due governi diversi 'basta con quelli che hanno sempre comandato' per avviare i casting nel Movimento. In cinque mesi di governo è stato fatto moltissimo e molto resta da fare: ma la musica è cambiata, con buona pace di chi pensa di suonare sul Titanic che affonda. E l'Italia non affonda, anzi, cresce più del previsto, ben oltre il 5 per cento" conclude Mulè. (Com)