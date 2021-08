Usa-Cina: ambasciatore Qin a vicesegretaria Sherman, questione Taiwan è la "più importante" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato a Tientsin, classe 1966, Qin Gang ha ricoperto incarichi all'ambasciata della Repubblica popolare a Londra tra il 2002 e il 2005 e tra il 2010 e il 2011. La nomina del nuovo ambasciatore cinese in Usa arriva dopo l'annuncio della fine dell'incarico di Cui Tiankai, che ha reso noto il suo congedo tramite una nota sul sito web governativo. In otto anni di servizio, "ogni volta che la Cina ha attraversato dei momenti di difficoltà, i cinesi d'oltremare hanno sempre mostrato il loro sostegno senza esitazione", ha scritto Cui in un messaggio di ringraziamento. Dopo aver sottolineato alcuni risultati ottenuti dalla Cina negli ultimi anni, Cui ha affermato che la relazione tra con gli Usa è a un "crocevia chiave, bisognerà scegliere tra il dialogo o il conflitto", e ha invitato i cinesi che vivono negli Stati Uniti ad assumersi maggiori responsabilità nel promuovere la stabilità. (Cip)