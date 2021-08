© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho grande rispetto per le scelte dell’Alleanza. Ma lasciare l’Afghanistan in mano ai talebani è un errore storico che rischiamo di pagare caro". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "So che non è un post di quelli che uno vorrebbe leggere a Ferragosto ma la lotta contro il terrorismo non è finita, guai a sottovalutare gli estremisti", conclude l'ex presidente del Consiglio. (Rin)