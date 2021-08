Libano: patriarca maronita Rai, necessaria collaborazione per uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che i funzionari coinvolti collaborino per far uscire il Libano dalla crisi che sta vivendo. Lo ha dichiarato il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, durante un incontro con il presidente della repubblica, Michel Aoun. “Dobbiamo formare un governo capace di fare riforme, che permettano di trovare soluzioni alle crisi", ha esortato per l'ennesima volta il patriarca, esprimendo la speranza che il capo dello Stato e il primo ministro designato, Najib Mikati, siano in grado di raggiungere questo obiettivo “il più rapidamente possibile”.(Lib)