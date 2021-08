Lituania: ministro Difesa, attacco hacker a dicastero Esteri effettuato da hacker russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa lituano Arvydas Anushauskas ha affermato che l'attacco informatico al ministero degli Esteri di Vilnius potrebbe essere stato effettuato da hacker legati alla Russia. "Ci tengo a precisare che, per quanto a conoscenza del Centro nazionale per la sicurezza informatica del ministero della Difesa, a novembre dello scorso anno c'è stato un attacco informatico al ministero degli Esteri. Anche ieri è stato effettuato un attacco informatico, ma è non ha avuto successo. Quei gruppi che operano nella nostra regione effettuano attacchi informatici e hackerano i database, sono, di regola, collegati ai servizi speciali russi", ha detto Anushauskas. Il ministro, inoltre, ha rilevato che è impossibile verificare l'autenticità dei documenti e il fatto che alcuni di essi siano riservati. "Quando trapelano informazioni, bisogna tenere a mente che c'è il rischio che fra queste siano incluse delle notizie false", ha aggiunto il ministro della Difesa. (Sts)