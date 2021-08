Francia: inflazione in calo all'1,2 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Francia è calata all'1,2 per cento annuo a luglio. Come riferito dal quotidiano "Le Figaro", l'inflazione mensile è stata del 0,1 per cento, secondo l'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici francese (Insee). A giugno, l'inflazione anno su anno era salita al 1,5 per cento. Ciò nonostante, i saldi estivi, inizialmente previsti per il mese di luglio, siano stati posticipati per permettere alle aziende di ottimizzare la propria ripresa dopo gli effetti subiti dalla pandemia da Covid-19. Questo ha generato una diminuzione della domanda e quindi anche dell'inflazione. (Frp)