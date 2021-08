Grecia: mini rimpasto di governo, vice premier Skertsos nuovo ministro di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha reso noto un piccolo rimpasto al suo interno in seguito allo spostamento dell'ex segretario generale del ministero delle Finanze Christos Triantopoulos alla carica di vice premier o responsabile del sostegno statale e della ricostruzione post-incendi. Inoltre il vice premier Christos-Georgios Akis Skertsos assume le funzioni di ministro di Stato con le stesse responsabilità. Il segretario generale del ministero per lo Sviluppo rurale Ioannis Ikonomou diventa vicepremier e portavoce del governo. Aristotelia Peloni resta vice portavoce dell'esecutivo; il vice ministro per la Governance digitale Giorgos Stylios assume il portafoglio di vice ministro per lo Sviluppo rurale e l'alimentazione al posto di Ioannis Ikonomou; il vice premier Theodoros Livanios assume le funzioni di vice ministro della Governance digitale in sostituzione di Giorgos Stylios. La cerimonia di giuramento dei nuovi ministri si svolgerà oggi alle 13 (ora di Atene) presso il Palazzo presidenziale. (Gra)