Covid: Iss, continua aumento incidenza, 68 casi ogni 100 mila abitanti

- Continua l’aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale, con 68 nuovi casi positivi al Covid-19 per 100 mila abitanti nella settimana dal 2 all' 8 agosto 2021, contro i 62 per 100 mila abitanti della settimana precedente, dal 26 luglio al primo agosto. Lo riporta la bozza dell'Istituto superiore di sanità (Iss), relativa al monitoraggio settimanale del contagio. "L’incidenza - prosegue il testo - rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento, ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti". (Rin)