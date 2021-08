Libia: Algeria e Mali chiedono di accelerare la risoluzione definitiva alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, e l'omologo maliano, Abdoulaye Diop, hanno sottolineato la necessità di accelerare il raggiungimento di una soluzione definitiva della crisi in Libia, mettendo fine all'interferenza straniera, al flusso di armi e alla presenza di combattenti stranieri e di mercenari. In un comunicato diffuso durante la 17esima sessione del Comitato bilaterale strategico Algeria-Mali, che si è tenuto nel Paese mediterraneo, le due parti hanno espresso sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite e delle parti libiche volti a creare le condizioni legali e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni generali il prossimo mese di dicembre.(Ala)