Afghanistan: ministro Difesa britannico, ritiro truppe deciso da Usa sta "creando molti problemi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di ritirare le truppe dall'Afghanistan "ha creato molti problemi" e ora la comunità internazionale è costretta a occuparsene. Lo ha affermato il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ai microfoni dell’emittente televisiva britannica “Sky News”. "Sono stato abbastanza diretto su questo tema”, ha detto Wallace in merito alla situazione in Afghanistan, dove l’offensiva dei talebani per la conquista dell’intero Paese sembra oramai inarrestabile. “Ciò sta accadendo in seguito a una decisione degli Stati Uniti, ma strategicamente sta creando molti problemi. E, per la comunità internazionale, ciò che stiamo vedendo ora crea grandi difficoltà", ha detto il ministro. Wallace ha anche sottolineato che ora la comunità internazionale sta "pagando le conseguenze" della situazione. Ci si trova in “una posizione” difficile dopo che i talebani stanno guadagnando “slancio”, in particolare dopo l’annuncio della conquista di Lashkar Gah, città dell'Afghanistan meridionale, capoluogo della provincia di Helmand. Il ministro si è detto “preoccupato” anche di un potenziale ritorno di al Qaeda, oltre a essere “assolutamente timoroso” del fatto che gli Stati falliti possano diventare un terreno fertile per i militanti estremisti. (segue) (Rel)