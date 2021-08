Canada: vaccini, donazione di dieci milioni di dosi Johnson & Johnson a Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada donerà dieci milioni di dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) contro il coronavirus al programma di distribuzione internazionale Covax. Lo hanno annunciato le ministre dello Sviluppo internazionale, Karina Gould, e dei Servizi pubblici, Anita Anand, in un comunicato. La donazione porterà a 40 milioni il numero di dosi donate alla piattaforma globale. A ciò si aggiunge un impegno finanziario di 545 milioni di dollari per l’approvvigionamento e la consegna di vaccini ai Paesi a basso e medio destinatari dell’iniziativa. Inoltre, è attiva fino al 6 settembre la campagna “Give A Vax”, una raccolta di fondi di cittadini promossa da Unicef Canada. Dall’inizio della pandemia, si legge nella nota, Ottawa ha impegnato oltre 2,5 miliardi di dollari per sostenere la risposta globale.(Res)