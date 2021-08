Libia: ministro Interno discute con delegazione svizzera di migranti ed elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I flussi migratori illegali e le elezioni in Libia previste a dicembre: sono questi i principali temi discussi ieri a Tripoli tra il ministro dell'Interno libico, Khaled Mazen, e una delegazione governativa della Svizzera. Mazen ha elogiato il governo svizzero per il suo impegno nei confronti della Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata nel 1951, sottolineando l'importanza della cooperazione tra i due Paesi, in particolare nel dossier migratorio, confermando l’impegno su questo tema dell'Agenzia anti-immigrazione illegale libica (Dcim) nonostante “tutti i problemi e gli ostacoli”, riferisce un comunicato stampa del ministero libico, ripreso dall’emittente televisiva “216 tv”. In merito al dossier elettorale, il ministro ha sottolineato l'importanza del diritto del popolo libico di scegliere i propri rappresentanti come unica via per la costruzione di uno Stato libico stabile e sicuro. Il dicastero dell’Interno, ha detto Mazen, sarà un partner importante ed efficace per garantire il processo elettorale attraverso la partecipazione di oltre 30 mila addetti alla sicurezza.(Lit)