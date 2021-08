Bari: oltre 1,5 milioni di euro in contanti intercettati al porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri della compagnia di Bari, in collaborazione con le unità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno intercettato 1,5 milioni di euro, con 96 violazioni accertate e oblazioni versate per un importo che supera i 43.000 euro. Si tratta di valuta irregolarmente movimentata, per lo più diretta in Albania. Secondo gli inquirenti, la valuta sarebbe provento di attività illecite come sfruttamento della prostituzione e traffico di stupefacenti. Proprio nei giorni scorsi i finanzieri avevano sottoposto a controllo, nei pressi del porto di Bari, un pullman proveniente da Milano e diretto in Albania, con varie tappe intermedie, a bordo avevano trovato nascosta all'interno della borsa di un passeggero una busta in plastica contenente 80.000 euro in denaro contante suddivisi in 8 mazzette da 10.000 euro. La somma è stata sequestrata e posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (Ren)