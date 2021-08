Libia: proteste a Sebha per chiedere rilascio ex capo dei servizi segreti Senussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti sono scesi ieri nelle piazze della città di Sebha, nel sud della Libia, per chiedere al Procuratore generale e al Consiglio presidenziale il rilascio di Abdallah Al Senussi, capo dei servizi segreti durante il regime di Gheddafi. I dimostranti denunciano il "deterioramento delle condizioni di salute" dell’ex gerarca detenuto nelle carceri di Tripoli, minacciando non meglio precisate azioni ritorsive in caso di mancata risposta alle loro richieste. I partecipanti alla manifestazione hanno affermato in un comunicato ripreso dai media libici che le loro richieste "oggi sono pacifiche", esprimendo fiducia nella magistratura libica e nella sua giustizia e invitando le autorità competenti ad assumersi le proprie responsabilità ed evitare "qualsiasi escalation qualora le richieste non dovessero essere soddisfatte". (segue) (Lit)