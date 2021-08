Libia: proteste a Sebha per chiedere rilascio ex capo dei servizi segreti Senussi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figlia Al Anoud Senussi, in un audio ottenuto dal sito web “Libya Review”, ha denunciato che il padre starebbe morendo di cancro in carcere, dove gli sarebbe stato impedito di curarsi. L’ex braccio destro del defunto rais sarebbe gravemente malato e le sue condizioni di salute si sarebbero deteriorate notevolmente durante la detenzione nella prigione di Mitiga. La donna ha fatto appello alle autorità libiche per consentirle di visitare il padre e permettere ai medici di fornire le cure necessarie. “Lo processeranno ancora nel caso Abu Salim e la sua prima udienza sarà il 16 agosto. Mio padre è molto malato e soffre di cancro alla prostata. Ci hanno permesso di fargli visita molto tempo fa per soli dieci minuti", ha detto Al Anoud Senussi. “Abbiamo chiesto al ministro della Giustizia, al procuratore generale e al primo ministro ad interim Abdulhamid Dabaiba di consentire a una équipe medica di visitare mio padre, ma il comandante delle Forze speciali di deterrenza, Abdel-Raouf Kara, è intervenuto e ha rifiutato le nostre richieste", ha aggiunto la figlia del generale libico. (segue) (Lit)