Libia: proteste a Sebha per chiedere rilascio ex capo dei servizi segreti Senussi (3)

- Il 17 marzo 2012, Abdullah Senussi era stato arrestato all'aeroporto di Nouakchott in Mauritania. Il governo libico ha poi chiesto e ottenuto l’estradizione del potente ex capo dei servizi segreti in Libia, accusato peraltro di crimini contro l'umanità dalla Corte penale internazionale. Nel luglio 2015, Senussi era stato condannato a morte da un tribunale libico; gli avvocati avevano fatto ricorso in appello e il secondo grado di giudizio ha avuto inizio nell’ottobre del 2015. (Lit)