Bielorussia: nuova ondata di arresti fra i dissidenti, in carcere avvocati e attivisti politici

- Le autorità bielorusse nelle ultime 48 ore hanno arrestato 24 persone fra cui Andrey Dmitriev, uno degli sfidanti di Aleksandr Lukashenko alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, e Ihar Lyashchenya, ex ambasciatore bielorusso in Slovenia. Se per Dmitriev non è chiaro se dovrà rispondere di eventuali capi d’imputazione, Lyashchenya è stato arrestato con l'accusa di "aver organizzato disordini di massa", reati che, se confermati, comportano una pena detentiva fino a otto anni. Quando sono scoppiate le proteste post elettorali, Lyashchenya ha criticato pubblicamente la repressione dei manifestanti ed è stato privato del suo grado da Lukashenko. Il Centro per i diritti umani Viasna, legato all’opposizione, ha riferito che fra le persone arrestate fra mercoledì e la giornata di ieri figurano avvocati, attivisti politici e ambientalisti che facevano parte dell'iniziativa civica Skhod (Assemblea) volta a incoraggiare un dialogo nazionale. Intervenuta sul tema, la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, ha reagito all'arresto di Dmitriev su Twitter, scrivendo che "Lukashenko terrorizza metodicamente chiunque osi opporsi a lui, in particolare politici e attivisti". "Dobbiamo fermare queste repressioni", ha aggiunto Tikhanovskaya. (segue) (Rum)