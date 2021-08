Bielorussia: nuova ondata di arresti fra i dissidenti, in carcere avvocati e attivisti politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste di massa hanno scosso la Bielorussia per mesi dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 che hanno accreditato Lukashenko, in quel momento al potere da 24 anni, con oltre l'80 per cento dei voti. Le elezioni sono state indicate come irregolari dall’opposizione e della maggioranza dei Paesi della comunità internazionali, fra cui Stati Uniti, Regno Unito e dai 27 membri dell’Unione europea. Lukashenko ha risposto con una violenta repressione. Circa 35 mila persone sono state arrestate in tutto il Paese e, in alcuni casi sembrerebbero esserci evidenti segni di tortura. Secondo il Centro per i diritti umani Viasna, attualmente sono 631 i prigionieri politici in Bielorussia. (Rum)