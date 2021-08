Regno Unito: Amazon sposta nel Paese la produzione della serie Tv “Il Signore degli Anelli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon trasferirà la produzione della nuova serie televisiva tratta da “Il Signore degli Anelli” dalla Nuova Zelanda al Regno Unito. Secondo la società, tale mossa segue la necessità di espandere il proprio spazio di produzione e consolidare la presenza nel Regno Unito. Amazon Studios ha speso 465 milioni di dollari per la prima stagione della serie televisiva, e tenuto conto che di stagioni ne sono previste almeno altre quattro, mantenere lo stesso trend di spesa per i prossimi anni la renderebbe una delle serie più costose nella storia della televisione. Amazon ha detto che il lavoro sulla prima stagione dello show sarà completato in Nuova Zelanda prima che la produzione si trasferisca nel Regno Unito. Vernon Sanders, vicepresidente e co-responsabile per le serie Tv degli Amazon Studios, ha ringraziato "il popolo e il governo della Nuova Zelanda per la loro ospitalità e dedizione e per aver fornito alla serie de ‘Il Signore degli Anelli’ un luogo incredibile per iniziare questo viaggio epico”. (segue) (Rel)