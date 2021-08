Regno Unito: Amazon sposta nel Paese la produzione della serie Tv “Il Signore degli Anelli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole cui, tuttavia, è seguita una risposta fredda da parte delle autorità neozelandesi. Il ministro dello Sviluppo economico, Stuart Nash, si è detto deluso dalla decisione. "Sono enormemente orgoglioso del settore cinematografico neozelandese. La decisione degli Amazon Studios non riflette in alcun modo le capacità della nostra industria cinematografica locale o il talento delle persone che ci lavorano", ha aggiunto Nash. La decisione di trasferire la produzione è destinata a dare una spinta importante all'industria della produzione cinematografica e televisiva del Regno Unito in quanto garantirà l’afflusso di centinaia di milioni di dollari nel Paese. La prima stagione dello show dovrebbe fare il suo debutto mondiale sul servizio Prime Video di Amazon il 22 settembre del 2022. L'epopea fantasy, ancora senza titolo, è ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati nei libri di JRR Tolkien “Lo Hobbit” e “Il Signore degli Anelli”. (Rel)