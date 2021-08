Libia: arrestato l’autore dell’assassinio di 16 egiziani a Bani Walid nel 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 444esima Brigata della Regione militare di Tripoli ha annunciato l'arresto di un uomo - ricercato dal Procuratore genere della Libia - accusato di aver ucciso 16 egiziani residenti in Libia nel 2016 a colpi d’arma da fuoco nella città di Bani Walid, circa 150 chilometri a sud-est della capitale Tripoli. A compiere l’arresto, riferisce la pagina Facebook della milizia libica, è stato un distaccamento speciale della Brigata in borghese. “Attraverso la sua brutale uccisione di residenti innocenti della comunità egiziana in Libia, egli ha causato rabbia a livello locale e internazionale. (...) Colpiremo con pugno di ferro chiunque nuoccia alla sicurezza dei cittadini e dei residenti. (...) Tutti i criminali saranno puniti dalla legge, anche dopo anni”, si legge nel comunicato, affermando che sono state prese tutte le misure legali nei confronti dell’uomo, di cui sono state rese pubbliche solo le iniziali (H.A.), che sarà deferito davanti il procuratore generale. (Lit)