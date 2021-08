Turismo: Coldiretti, un italiano su due in viaggio per Ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano su due (50 per cento) ha deciso di trascorrere Ferragosto fuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita magari con il tradizionale picnic. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend da “bollino rosso” sulle strade italiane per le partenze del "capodanno" dell'estate, ancora condizionato dagli effetti della pandemia: il 28 per cento dei cittadin dichiara di trascorrerlo a casa a risposare mentre per un altro 20 per cento si tratta di un giorno come gli altri. Il Ferragosto – sottolinea la Coldiretti - resta comunque il momento clou delle vacanze degli italiani che anche nell'anno del Covid hanno scelto di concentrare le ferie nel mese di agosto. Se la spiaggia – spiega Coldiretti – resta la meta preferita, con la preoccupazione degli assembramenti cresce il turismo in montagna e la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute. Crollano invece le presenze nelle città. Un’occasione anche per riscoprire il patrimonio enogastronomico locale in una situazione in cui il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali - secondo l'indagine Coldiretti/Symbola - nasce proprio nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti. Un patrimonio conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture agricole storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari. (segue) (Com)