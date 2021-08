Migranti: Tunisia, autorità annunciano salvataggio di 193 persone in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della Guardia costiera del centro e del sud della Tunisia hanno sventato negli ultimi giorni nove tentativi di emigrazione illegale, recuperando in mare centinaia migranti tunisini e stranieri. Lo ha affermato il ministero dell'Interno in un comunicato, dando notizia del salvataggio, avvenuto mercoledì 11 agosto, di 193 persone, in particolare 42 stranieri e 151 tunisini. Secondo la stessa nota stampa, otto di questi tunisini sono stati arrestati perché ricercati dalla giustizia. Il ministero ha aggiunto che le unità della Guardia nazionale nelle regioni di Haouaria (Nabeul), Jbeniana, Sakhira, Hancha e Al Amra (governatorato di Sfax) hanno arrestato altre 29 persone prima che si imbarcassero per la traversata illegale verso le coste dell’Europa. (segue) (Tut)