Migranti: Tunisia, autorità annunciano salvataggio di 193 persone in mare (2)

- Mercoledì scorso, una fonte della sicurezza tunisina all'emittente radiofonica "Jawhara Fm" che le unità della Guardia costiera della Tunisia hanno recuperato tra lunedì 9 e martedì 10 agosto i corpi di 29 persone annegate al largo delle coste situate tra le città di Mahdia e di Sfax, nel tentativo di emigrare irregolarmente via mare. E' di ieri, inoltre, la notizia che le unità di sicurezza del governatorato di Tozeur, nel sud della Tunisia, hanno trovato nel deserto del comune di Hazoua, vicino alla frontiera con l’Algeria, i corpi senza vita di due donne e quattro bambini di origine subsahariana che stavano tentando di attraversare irregolarmente il confine. La Tunisia registra da giorni un caldo record, con temperature comprese tra i 44 e i 50 gradi. Secondo il portale web dell’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), almeno 1.009 persone sono morte nella rotta del Mediterraneo centrale dall’inizio del 2021: quest’ultima cifra non include il naufragio di Mahdia e di Sfax, che ad oggi non risulta ancora confermato al livello ufficiale. (Tut)