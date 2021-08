India: si chiude oggi la sessione parlamentare monsonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si chiude oggi in India la sessione parlamentare monsonica, apertasi il 19 luglio. Accese polemiche hanno interrotto più volte le sedute. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, ha accusato la maggioranza di negare il confronto, dopo l'approvazione di diversi disegni di legge senza dibattito. Il Congresso, inoltre, ha lamentato la mancata discussione sulla presunta azione di sorveglianza oggetto dell'inchiesta giornalistica internazionale Pegasus. Il Congresso si è fatto promotore anche di un'iniziativa di protesta fuori dal parlamento: una manifestazione in bicicletta, guidata il 3 agosto da Rahul Gandhi, per protestare contro il rincaro dei carburanti. In concomitanza con i lavori parlamentari, inoltre, sono tornati a fari sentire gli agricoltori, che hanno organizzato un sit-in il 22 luglio e altre iniziative per chiedere l'abrogazione delle tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate lo scorso settembre.