- Il 15 agosto Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito radicale terranno una conferenza stampa sulla campagna referendaria per la giustizia giusta. Maurizio Turco sarà a Reggio Calabria, alle ore 11 davanti la casa circondariale Arghillà, Contrada Rugola. Irene Testa parlerà invece da Alghero, sempre alle ore 11 davanti la casa circondariale, Via Vittorio Emanuele 28. (Com)