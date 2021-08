Afghanistan: inviato russo Kabulov, talebani non ancora in grado di conquistare Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cattura di Kandahar da parte dei talebani non significa che siano pronti a impadronirsi di Kabul, la capitale dell'Afghanistan. Lo ha detto Zamir Kabulov, inviato speciale del presidente russo per l’Afghanistan, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Conquistare Kandahar non rivela nulla", ha detto Kabulov quando gli è stato chiesto se la cattura della seconda città più grande dell'Afghanistan, significhi che per i talebani la strada per la capitale è aperta. Secondo il diplomatico, "in un modo o nell'altro" ci saranno dei colloqui di pace in Afghanistan, dal momento che "i talebani non possono e non hanno ancora preso Kabul". (Rum)