- Cielo sereno in pianura, in montagna sereno salvo formazione irregolare di cumuli nelle ore centrali del pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo isolati rovesci possibili sui rilievi nelle ore centrali della giornata. In pianura temperature minime attorno a 23°C, massime a circa 36°C (Rem)