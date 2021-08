Usa: Covid, il maggiore sindacato scolastico a favore dell'obbligo vaccinale per i docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande sindacato degli insegnanti statunitensi si è schierato apertamente a favore dell’obbligo per gli insegnanti di vaccinarsi contro il Covid-19. Lo scrive il “New York Times”, precisando che la National Education Association, tramite una nota della presidente Becky Pringle, ha assicurato che sosterrebbe anche politiche alternative, come l’obbligo di sottoporsi regolarmente a test anti-Covid per esercitare la professione. "È chiaro che la vaccinazione di coloro che ne hanno diritto è uno dei modi più efficaci per proteggere le scuole", ha affermato Pringle. L'annuncio arriva dopo che Randi Weingarten, potente leader della Federazione americana degli insegnanti, un altro importante sindacato dell'istruzione, ha offerto il suo sostegno alla possibilità di rendere il vaccino obbligatorio. Pringle ha lasciato aperta la possibilità che gli insegnanti non vaccinati possano invece ricevere test regolari e ha aggiunto che "il contributo locale dei dipendenti, compresa la contrattazione collettiva ove applicabile, è fondamentale".(Nys)