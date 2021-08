El Salvador: governo Bukele presenta progetto riforma Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza propone anche l'eliminazione della Camera costituzionale della Corte suprema, che verrebbe sostituita da una Corte costituzionale, in cui "sono separate le funzioni amministrative e giurisdizionali". In questo modo, alla Corte Suprema si aggiungerebbero due sezioni: la Camera elettorale, che si occuperebbe della parte "giurisdizionale" dell'attuale Tse, mentre la seconda sarebbe la Camera civile, competente su questioni di famiglia, lavoro e medio ambiente. Altra modifica sensibile è prevista per il mandato del procuratore generale, che passerebbe da tre a sei anni "per la necessità di adeguare la nomina al risultato di un'elezione dato che è l'Assemblea che lo elegge". (segue) (Mec)