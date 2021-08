Nicaragua: quotidiano "La Prensa" denuncia che governo Ortega impedisce stampa del giornale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La repressione dell'opposizione ha suscitato numerose condanne internazionali. Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato l'imposizione di nuove restrizioni sui visti di ingresso nel Paese a 50 rappresentanti dell'Assemblea nazionale e funzionari della giustizia del Nicaragua con relativi familiari, in aggiunta a quelle già varate il mese scorso nei confronti di altri cento membri dell'Assemblea e del sistema giudiziario ritenuti responsabili o complici nella repressione di proteste pacifiche e di abusi dei diritti umani. Anche il Consiglio europeo ha imposto misure restrittive per 14 persone in totale tra le quali la vicepresidente Rosario Murillo, moglie di Ortega. (segue) (Mec)