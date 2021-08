Usa: Covid, donazione di 5,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer alla Comunità caraibica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno fornendo sotto forma di donazione 5,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer contro il coronavirus ai 15 Paesi membri della Comunità caraibica (Caricom). Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. La fornitura comprende 569 mila dosi in consegna ieri ad Antigua e Barbuda, Bahamas, St. Kitts e Nevis, St. Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago e oggi a Barbados. Le spedizioni saranno completate nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti collaborano con la Caricom e l’Agenzia caraibica per la salute pubblica (Carpha) per combattere la pandemia e ritengono l’accesso globale equo a vaccini sicuri ed efficaci essenziale per porre fine alla pandemia di coronavirus, si legge nella conclusione della nota.(Nys)