Indo-Pacifico: proseguono consultazioni Quad, focus su vaccini e sicurezza marittima (2)

- I funzionari, prosegue la nota, hanno discusso questioni di comune interesse ed esplorato le possibilità di collaborazione in vari campi: catene di approvvigionamento resilienti, tecnologie emergenti e cruciali, sicurezza marittima, sicurezza informatica, antiterrorismo, infrastrutture e connettività, istruzione superiore, cambiamento climatico e assistenza umanitaria e soccorso in caso di calamità. I rappresentanti dei quattro Paesi hanno ribadito l’impegno per una regione indo-pacifica libera, aperta, prospera e inclusiva basata sul rispetto del diritto internazionale e il sostegno alla centralità dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Infine, la nota annuncia la prossima riunione dei ministri degli Esteri entro la fine dell’anno. (segue) (Inn)