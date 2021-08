Corea del Sud: erede Samsung liberato sulla parola dopo sette mesi di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee Jae-yong, l’erede dell’impero Samsung, è stato rilasciato oggi sulla parola dopo sette mesi di carcere per una condanna per corruzione. Il vicepresidente di Samsung Electronics, lasciando il centro di detenzione di Uiwang, a 25 chilometri da Seul, si è scusato per la sua condotta davanti a un gruppo di sostenitori e manifestanti in attesa della sua uscita. “Chiedo scusa per aver causato preoccupazioni. Sono consapevole delle preoccupazioni, delle critiche e delle aspettative che mi riguardano”, ha detto. Lee è stato condannato il 18 gennaio dall’Alta corte di Seul a due anni e mezzo di prigione nell’ambito dello scandalo che ha coinvolto l’ex presidente Park Geun-hye: secondo i giudici l’imprenditore ha corrotto Park e per ottenere il sostegno del governo nel trasferimento del potere del conglomerato dal padre al figlio. A suo carico pendono anche altri procedimenti, uno riguardante la fusione di due affiliate e l’altro per uso illegale del farmaco anestetico Propofol. (segue) (Git)