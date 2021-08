Corea del Sud: erede Samsung liberato sulla parola dopo sette mesi di carcere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee, 53 anni, è il nipote del fondatore di Samsung, Lee Byung-chul (1910-1987), e il figlio di Lee Kun-hee, morto lo scorso ottobre, e ha assunto la gestione del conglomerato nel 2014, dopo che suo padre fu colpito da un ictus. L’imprenditore non potrà tornare immediatamente alla Samsung perché la legge vieta a coloro che sono stati condannati per appropriazione indebita o abuso della fiducia, per importi superiori a 500 milioni di won, di lavorare per aziende legate ai loro reati o per istituzioni che ricevono sussidi governativi. Il divieto dura cinque anni dalla data del completamento della pena detentiva. Le condizioni della libertà vigilata comprendono, tra l’altro, la segnalazione in anticipo dell’eventuale spostamento della residenza o dell’uscita dal Paese per più di un mese. (segue) (Git)