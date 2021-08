Corea del Sud: erede Samsung liberato sulla parola dopo sette mesi di carcere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’erede Samsung è tra gli 810 detenuti di cui il ministero della Giustizia della Corea del Sud ha annunciato il rilascio in occasione della Giornata della liberazione, festa nazionale che cade il 15 agosto: nel Paese, infatti, è diventata una consuetudine concedere provvedimenti di grazia o libertà vigilata in vista di tale data. Il ministro della Giustizia, Park Beom-kye, ha spiegato che nel caso Lee sono stati presi in considerazione la situazione economica del Paese, la condotta del detenuto e il sentimento sociale. A questo proposito, comunque, le reazioni sono state contrastanti. (segue) (Git)