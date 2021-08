Corea del Sud: erede Samsung liberato sulla parola dopo sette mesi di carcere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Group e la Camera del commercio e dell’industria coreana (Kcci) hanno accolto con favore l’annuncio della scarcerazione mentre il movimento Solidarietà popolare per la democrazia partecipativa (Pspd) ha criticato la decisione. La possibilità di libertà condizionata per Lee è stata recentemente oggetto di accesi dibattiti. A luglio alcuni gruppi civici hanno firmato una dichiarazione congiunta contraria. Tuttavia, sempre il mese scorso, un sondaggio effettuato su un migliaio di intervistati ha rilevato l’opinione favorevole di oltre il 70 per cento dei rispondenti. (Git)