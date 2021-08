Usa: Fda autorizza terza dose Pfizer e Moderna su pazienti immunocompromessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai pazienti immunocompromessi viene raccomandato di mantenere le precauzioni fisiche e di discutere col proprio medico le opzioni di cura con anticorpi monoclonali in caso di contagio o esposizione al virus. “Altre persone che sono completamente vaccinate sono adeguatamente protette e non hanno bisogno di una dose aggiuntiva di vaccino anti-Covid in questo momento. La Fda è attivamente impegnata con i suoi partner federali in un processo rigoroso e basato sulla scienza per valutare se in futuro potrebbe essere necessaria una dose aggiuntiva”, ha aggiunto Woodcock. Oggi è in programma una riunione del Comitato di consulenza sulle pratiche di immunizzazione dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). (Nys)