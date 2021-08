Recovery: Castelli (Acea), sostenibilità prospettiva chiave per lo sviluppo del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nodo, dunque, è la frammentazione con pochi big player in grado di sostenere l'accelerazione chiesta dalla Ue e una miriade di piccole realtà non sempre in grado di garantire un livello minimo di servizi. Bisogna, quindi, spingere sugli investimenti, adeguando, ove necessario, le tariffe: "A fronte dei 95 euro di media pro capite in Europa, la media italiana si attesta su circa 45. Ma, in alcune zone del Paese, si arriva anche a 4-9 euro di spesa media a fronte di aziende come Acea che investono 80 euro". Insomma, urgono le contromisure. "Le Regioni devono essere un veicolo virtuoso per favorire anche dei percorsi di investimento tailor-made che tengano conto delle caratteristiche del territorio, agendo in armonia per contribuire al necessario progresso nazionale", ha concluso Castellli. (Res)