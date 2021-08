Venezuela: Ong denuncia riduzione programma aiuti alimentari del governo Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore esecutivo della Ong del Venezuela "Ciudadania en Accion", Edison Arciniega, ha affermato che "sono sempre meno" ed è "sempre meno frequente" la ricezione da parte delle famiglie venezuelane delle casse di aiuti alimentari nel contesto del programma governativo denominato "Clap". Secondo la Ong, che ha effettuato un bilancio semestrale della situazione alimentare nel paese, "prosegue l'inerzia decrescente" della consegna di aiuti, e che attualmente il programma Clap non arriva a raggiungere il 30 per cento delle famiglie venezuelane. "Durante il 2021 il programma Clap ha raggiunto circa un terzo dei venezuelani, ciò significa che ha ridotto la sua importanza in termini di penetrazione", ha affermato Arciniega, che ha precisato che "all'inizio dell'anno la copertura era nell'ordine delle 2 milioni di famiglie, mentre a luglio i nuclei beneficiari sono stati 1,73 milioni". (segue) (Brb)