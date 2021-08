El Salvador: governo Bukele presenta progetto riforma Costituzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulloa ha confermato che verrà contemplata l'adozione di una criptomoneta dopo che il parlamento salvadoregno ha approvato a giugno la legalizzazione dell'uso del bitcoin, che sarà valuta legale nel paese centro americano accanto al dollaro. La proposta di costituzione presentata dal governo include la "possibilità di valute non specifiche e non fisiche nella politica monetaria", ha detto il vicepresidente. Infine, la bozza approvata dal governo stabilisce che non sarà necessaria l'approvazione da parte dell'attuale Assemblea legislativa di ulteriori riforme costituzionali ma che queste saranno eventualmente ratificate attraverso il meccanismo del referendum. (Mec)