Afghanistan: Blinken discute evacuazione con omologhi Canada e Germania e segretario Nato

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto colloqui separati con il ministro degli Esteri canadese Marc Garneau, il tedesco Heiko Maas e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg per discutere con loro i piani degli Stati Uniti per ridurre la presenza civile a Kabul alla luce dell’evoluzione della situazione della sicurezza in Afghanistan. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Blinken ha sottolineato che gli Stati Uniti restano impegnati a mantenere forti relazioni diplomatiche e di sicurezza con il governo afghano, a lavorare con gli alleati e a sostenere una soluzione politica del conflitto.(Nys)