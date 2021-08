Bolivia: allarme incendi, 200 mila ettari bruciati nelle ultime settimane a Santa Cruz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del governo centrale denunciano che negli ultimi mesi hanno dovuto intervenire in oltre 40 incendi nella maggior parte dei casi originati dall'uomo. "Non sono incendi di origine naturale purtroppo, ma sono provocati nella maggior parte dei casi, come in quello di San Matias", ha detto il viceministro della Protezione civile, Juan Carlos Calvimontes. Il funzionario ha puntato il dito contro i grandi proprietari terrieri della zona. "Gli incendi hanno origine in proprietà private di grandi allevatori di bestiame", ha detto. Calvimontes ha sottolineato ad ogni modo che grazie allo sforzo delle autorità e delle Forze armate le superfici incendiate si sono ridotte di un 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Res)