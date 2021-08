Afghanistan: Regno Unito invia 600 militari per assistere connazionali che lasciano il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 600 militari britannici saranno inviati in Afghanistan per assistere i loro connazionali che sono in procinto di lasciare il Paese mentre prosegue senza sosta l'offensiva dei talebani. E' quanto annunciato dal governo di Londra, secondo cui il personale militare fornirà protezione e supporto logistico al rimpatrio dei cittadini britannici, nonché al trasferimento del personale e gli interpreti afgani loro collaboratori. Il ministro della Difesa Ben Wallace ha affermato che la sicurezza dei cittadini britannici, del personale militare e degli oramai ex collaboratori afgani è la principale priorità del governo e che "bisogna fare tutto il possibile per garantire la loro sicurezza". Il ministero degli Esteri ha consigliato ai cittadini britannici di lasciare l'Afghanistan, mentre con la conquista delle città di Ghazni e Herat, i talebani hanno preso il controllo di 11 capoluoghi di provincia in meno di una settimana. Si stima che circa 4 mila cittadini britannici siano ancora presenti nel Paese.(Rel)