- "I dati ci hanno detto che Tokyo ha speso 20 miliardi per realizzare le Olimpiadi rispetto ai 7 preventivati. Qui a Roma avevamo una situazione di debito spaventosa. Le condizioni che ho trovato, quello che avevano lasciato, non ci consentiva di spendere un euro in più. Non ce lo potevamo permettere". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite della trasmissione InOnda su La7.(Rer)